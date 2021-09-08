Абакан, 8 сентября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. На Хакасию надвигается непогода. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на информацию Хакасского гидрометцентра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасный ветер

По данным синоптиков, утром и днём 9 сентября в Хакасии ожидаются сильные дожди, грозы, град. Также прогнозируется шквалистое усиление ветра 17−22 м/с, местами до 25 м/с.

Жителей Хакасии просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, погода также испортится в Томской области.

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