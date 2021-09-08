Пермь, 8 сентября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В Перми кран рухнул на трамвайные рельсы и парализовал движение трамваев. Авария произошла утром 8 сентября, сообщает городской департамент транспорта.

Tama66 Кран

В результате ЧП произошёл обрыв провода. Между остановками Сквер Уральских Добровольцев и Попова встали трамваи номер 7 и 12. Бригада МУП «Пермгорэлектротранс» быстро прибыла на место происшествия.

Впоследствии трамваи обоих маршрутов были перенаправлены по другим улицам, добавили в ведомстве.