Москва, 8 сентября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Государственные органы России и профессиональные объединения работают над обновлением норм по обеспечению безопасности журналистов. Такое сообщение распространил российский МИД 8 сентября, в Международный день солидарности журналистов.

Василий Иванов ИА REGNUM Пресса

В министерстве отметили, что Россия привержена принципу обеспечения безопасности журналистов. Её представители активно участвуют в выработке соответствующих документов на площадках ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ.

«Профильные государственные органы совместно с профессиональными объединениями журналистов разрабатывают новые стандарты в этой области», — добавили в МИД.

Международный день солидарности журналистов учредили в 1958 году в Бухаресте на IV конгрессе Международной организации журналистов. Датой для него выбрали 8 сентября. В этот день в 1943 году в Берлине был казнён чехословацкий журналист Юлиус Фучик.

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