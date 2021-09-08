Чебоксары, 8 сентября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В Чувашии по итогам аукциона на обследование 16 объектов культурного наследования стоимость упала почти вдвое, с 816 тыс. рублей до 446 тыс. рублей. Соответствующее извещение о проведении аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Zakupki.gov.ru Скриншот из технического задания

Заказчиком является республиканское бюджетное учреждение «Государственный центр по охране культурного наследия» (подведомственное министерству культуры Чувашии). Речь идёт о выполнении работ по определению предметов охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России. В анализе, в частности, должны быть указаны градостроительные, архитектурные и конструктивные характеристики, инженерно-техническое оборудование и обстановочный комплекс.

В техническом задании указано 16 объектов культурного наследия, из них семь расположены в Алатырском районе, пять — в Ибресинском районе, два — в Красночетайском районе, по одному — в Чебоксарском и Ядринском районах. Это храмы, жилые дома, бывшие школы, есть также амбар и мельница.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 816 тыс. рублей. Данные средства выделены из республиканского бюджета.

По итогам аукциона контракт заключён с индивидуальным предпринимателем Анной Лащенко по цене 446 560 рублей. Таким образом, стоимость снизилась в 1,83 раза.

Работы должны быть выполнены до 1 декабря 2021 года.