Пекин, 8 сентября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Власти Китая готовы к диалогу с новым правительством Афганистана, созданным «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 8 сентября официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Fmprc.gov.cn Ван Вэньбинь

«Мы готовы поддерживать диалог с руководством нового афганского правительства», — сказал он на брифинге в Пекине.

Дипломат выразил надежду, что сформированное талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правительство будет толерантным и даст отпор террористам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Ирана заявил, что Исламская Республика не собирается закрывать границу с Афганистаном. Также он отметил, что Тегеран продолжит торговлю с Кабулом.

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