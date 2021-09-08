Кемерово, 8 сентября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 9 сентября, ожидаются кратковременные дожди, по югу местами сильные, местами грозы, усиление юго-западного ветра ночью до 15 м/с, днём местами до 20 м/с. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

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«9 сентября 2021 года сохранится высокая (4 класс), в Беловском, Новокузнецком, Ленинск-Кузнецком, Прокопьевском районах чрезвычайная (5 класс) пожароопасность», — уточнил гидрометцентр.

Днём, 9 сентября, в Кузбассе ожидается +12… +17 °C, в городе Кемерово — +13…+15 °C.