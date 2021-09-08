Подгорица, 8 сентября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В ЕС дали зеленый свет почти 14,2 млрд евро в виде финансовой помощи государствам-кандидатам на вступление в Евросоюз (IPA III) на период 2021—2027 гг. который предназначен для Албании, Боснии и Герцеговины, Исландии, Косово, Черногории, Северной Македонии, Сербии и Турции.

Флаг Евросоюза

Утверждается, что эта поддержка помогает бенефициарам проводить реформы с целью будущего членства в ЕС.

«Странам будет оказана поддержка в проведении необходимых политических, институциональных, правовых, административных, социальных и экономических реформ, чтобы привести их в соответствие с ценностями ЕС и постепенно адаптироваться к правилам, стандартам, политике и практике», — говорится в сообщении Совета ЕС.

Помощь IPA III будет различаться по объему и интенсивности в зависимости от результатов деятельности получателя.

«Особое внимание будет уделено усилиям, связанным с фундаментальными областями реформ (верховенство закона и основные права, демократические институты и реформа государственного управления, а также экономическое развитие и конкурентоспособность). В то же время будет применяться принцип справедливой доли, чтобы гарантировать, что объем и интенсивность финансирования учитывают не только результаты деятельности бенефициаров, но также их потребности и возможности, чтобы избежать непропорционально низкого уровня помощи по сравнению с другими и обеспечить прогресс всех стран-кандидатов», — констатируют в совете.

Также предполагается, что объем и интенсивность помощи могут измениться в случае значительного регресса или постоянного отсутствия прогресса бенефициаров в фундаментальных областях реформ.