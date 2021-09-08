Красногорск, 8 сентября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Причиной взрыва в многоквартирном доме в Ногинске могла стать утечка газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На месте взрыва работают экстренные службы

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Хозяева одной из квартир могли включить газ для обогрева квартиры ночью, что и привело к трагедии, считает источник в экстренных службах. По его словам, отопление в доме еще не включили, и жители решили согреться, включив плиту. Ночью огонь потух и газ заполнил помещения. Взрыв произошел утром, когда в квартире включили свет.

«Поисково-спасательные работы продолжаются, под завалами находятся три человека», — добавил представитель экстренных служб.

Как сообщал корреспондент ИА REGNUM с места ЧП, возле дома, где произошел взрыв, работает группа кинологов, а волонтёры оказывают помощь пострадавшим.