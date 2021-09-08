Уфа, , 11:12 — REGNUM Грантовую программу поддержки мастеров профессионального образования поручил разработать глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Мастер Инна Теймуразова © ИА REGNUM

7 сентября Хабиров встретился с директорами профессиональных образовательных организаций республики. На встрече были рассмотрены перспективы развития движения WorldSkills Russia в Башкирии, а также вопросы подготовки будущих призеров, победителей и участников чемпионатов «Молодые профессионалы».

«Мы впервые собираемся с вами в таком формате, — обратился к руководителям ссузов Радий Хабиров. — Я не понаслышке знаю положение в наших техникумах. Когда выезжаю в районы, всегда стараюсь посещать местные колледжи».

«Проведение нацфинала WorldSkills Russia — 2021 натолкнуло нас на ряд идей. Раньше в фокусе нашего внимания были школы, где учатся почти полмиллиона детей, а также вузы и наука. А к среднему профессиональному образованию системного подхода, увы, не было. Второе место сборной Башкортостана в медальном зачёте прошедшего чемпионата только доказывает, что нам нужно плотнее работать вместе. Потому что со временем, развивая нашу экономику и создавая новые предприятия в таком же активном темпе, как сейчас, мы столкнёмся с дефицитом трудовых кадров», — заявил глава региона.

Он поручил министерству образования и науки региона создать совет директоров колледжей республики, на котором будет обсуждаться стратегия развития отрасли на ближайшие четыре-пять лет. Кроме этого Хабиров поручил разработать грантовую программу поддержки мастеров профессионального образования, организовать курсы повышения квалификации педагогов на базе республиканского института развития образования, а также проработать вопрос увеличения стипендий учащимся по результатам конкурсов профессионального мастерства.

Отмечается, что кроме этого в Башкирии нужно разработать проекты по целевой подготовке и закреплению молодых кадров в городах и районах региона, при этом необходимо учитывать появление новых перспективных специальностей и профессий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии подписал указ о господдержке научных исследований.