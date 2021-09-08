Южно-Сахалинск, 8 сентября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. На Курилах в труднодоступном районе острова Кунашир началось досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы РФ для военнослужащих, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября в избиркоме Сахалинской области.

Kremlin.ru Остров Кунашир

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«Каждому военнослужащему, выполняющему свой воинский долг даже на самых отдаленных участках Сахалинской области, заставах, полевых лагерях, будет предоставлена возможность проголосовать на выборах», — сказала председатель облизбиркома Виктория Черкасова.

Голосование военнослужащих на Кунашире организовала избирательная комиссия №275 посёлка Лагунное Южно-Курильского района.

Как сообщало ИА REGNUM, с 29 августа на Чукотке идёт досрочное голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ и депутатов думы автономного округа.