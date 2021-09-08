Санкт-Петербург, 8 сентября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Санкт-Петербург стал лидером в стране по количеству зарегистрированных ДТП с детьми с участием электросамокатов. Об этом 8 сентября ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

Publicdomainpictures.net Мальчик на самокате

Кроме Петербурга в топ-3 по количеству таких ДТП вошли Краснодарский край и Татария. За семь месяцев 2021 года — с января по июль — в Петербурге зафиксировано шесть происшествий с детьми на электросамокатах, в каждом из которых пострадал ребенок. В Краснодарском крае и Татарии зафиксировано по четыре подобных ДТП, в которых пострадали пять и четыре несовершеннолетних, соответственно.

«Всего с начала года в России произошло 38 аварий с детьми на электросамокатах, в которых один ребенок погиб и еще 39 детей пострадали», — говорится в сообщении.

Напомним, после целой серии ЧП с электросамокатами, в которых пострадали в том числе дети, в Петербурге начали выносить обвинительные приговоры виновникам таких инцидентов и ужесточили правила для кикшеринговых компаний, сдающих электросамокаты в аренду.