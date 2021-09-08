«Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941-1942 гг.»
Москва, 8 сентября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. 30 сентября 2021 года в пресс-центре ИА REGNUM состоится научная конференция «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.». Конференция посвящена 80-летию создания оборонительных рубежей, которые в случае взятия Москвы должны были сдержать гитлеровские войска при их продвижении на Урал.
Темы конференции:
- Стратегический тыл СССР в конце 1941 — начале 1942 гг.
- Оборонительная стратегия СССР на случай оставления Москвы: была ли она?
- Главные внешние угрозы СССР в 1941—1942 гг., кроме советско-германского фронта.
- «Второй индустриальный центр» СССР в конце 1941 — начале 1942 гг.
В работе конференции примут участие:
— Айрапетов Олег Рудольфович, доцент Московского государственного университета, кандидат исторических наук;
— Демурин Михаил Васильевич, политический аналитик, обозреватель ИА REGNUM;
— Исаев Алексей Валерьевич, российский военный историк, кандидат исторических наук; член Научного совета РВИО;
— Колеров Модест Алексеевич, главный редактор ИА REGNUM, кандидат исторических наук;
— Кошкин Анатолий Аркадьевич, обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук; председатель Научного совета РВИО;
— Никифоров Юрий Александрович, советник департамента Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, кандидат исторических наук;
— Павленко Владимир Борисович, обозреватель ИА REGNUM, доктор политических наук;
— другие учёные, историки, представители органов государственной власти РФ.
Начало мероприятия: в 12:00, регистрация участников с 11:00.
Регламент: доклады — до 15 мин., выступления в прениях — до 3 мин.
Приглашаем к участию в конференции научных работников, архивистов, преподавателей вузов.
Заявки для участия и тексты докладов необходимо прислать до 22 сентября 2021 года. Формы участия: очная, заочная, видеоконференцсвязь. В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество; место работы; должность; учёную степень; учёное звание; контактный телефон; е-mail; название доклада; форму участия.
Контакты:
Адрес: 119 072, г. Москва, Берсеневский пер., д. 2, стр. 1