Москва, 8 сентября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. 30 сентября 2021 года в пресс-центре ИА REGNUM состоится научная конференция «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.». Конференция посвящена 80-летию создания оборонительных рубежей, которые в случае взятия Москвы должны были сдержать гитлеровские войска при их продвижении на Урал.

Иван Шилов ИА REGNUM Сурский рубеж

Темы конференции:

Стратегический тыл СССР в конце 1941 — начале 1942 г г .

. Оборонительная стратегия СССР на случай оставления Москвы: была ли она?

Главные внешние угрозы СССР в 1941—1942 гг., кроме советско-германского фронта.

«Второй индустриальный центр» СССР в конце 1941 — начале 1942 гг.

В работе конференции примут участие:

— Айрапетов Олег Рудольфович, доцент Московского государственного университета, кандидат исторических наук;

— Демурин Михаил Васильевич, политический аналитик, обозреватель ИА REGNUM;

— Исаев Алексей Валерьевич, российский военный историк, кандидат исторических наук; член Научного совета РВИО;

— Колеров Модест Алексеевич, главный редактор ИА REGNUM, кандидат исторических наук;

— Кошкин Анатолий Аркадьевич, обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук; председатель Научного совета РВИО;

— Никифоров Юрий Александрович, советник департамента Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, кандидат исторических наук;

— Павленко Владимир Борисович, обозреватель ИА REGNUM, доктор политических наук;

— другие учёные, историки, представители органов государственной власти РФ.

Начало мероприятия: в 12:00, регистрация участников с 11:00.

Регламент: доклады — до 15 мин., выступления в прениях — до 3 мин.

Приглашаем к участию в конференции научных работников, архивистов, преподавателей вузов.

Заявки для участия и тексты докладов необходимо прислать до 22 сентября 2021 года. Формы участия: очная, заочная, видеоконференцсвязь. В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество; место работы; должность; учёную степень; учёное звание; контактный телефон; е-mail; название доклада; форму участия.

Контакты:

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