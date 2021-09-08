Москва, 8 сентября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Для достижения увеличения доли граждан, систематически занимающихся спортом до 70%, необходима цифровая трансформация в управлении спортом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Борис Пайкин (ЛДПР) на форуме «Россия — спортивная держава».

Иван Шилов ИА REGNUM Спорт

По мнению парламентария, следует создать общенациональный спортивный рейтинг, который на единой платформе мог бы объединить данные о спортивной активности граждан, их личные достижения.

Кроме того, для вовлеченности граждан в массовый спорт необходимо создать единый календарь всех спортивных событий — от мировых чемпионатов до забега в районном центре, предложил он.

«Это… сформирует объективную картину массовых спортивных мероприятий и позволит сформировать по данному показателю индекс спортивной активности региона», — считает Пайкин.

Одновременно депутат предложил создать отечественную социальную сеть, основанную на интересе к спортивным занятиям.

«Человек может найти единомышленников по видам спорта, может выступить инициатором того или иного спортивного события — будь то воскресный бег или дворовый матч по хоккею», — предлагает Пайкин.

Важнейшим шагом на пути цифровой трансформации также стало бы создание открытой системы цифровых платформ в спортивной отрасли, в которой объединены все сервисы для органов власти, граждан и бизнеса, продолжил также глава комитета Госдумы.

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