Томск, 8 сентября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Жителей Томской области предупредили о непогоде — дождях, грозах, ветре.

ИА REGNUM Гроза

Как сообщили ИА REGNUM в областном ГУ МЧС, ссылаясь на информацию Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 сентября и ночью 10 сентября в регионе и в Томске ожидаются кратковременные дожди, грозы.

Также возможен град. При грозах прогнозируются сильные дожди, ветер усилится до 17−22 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Ленинградской области предупредили о надвигающемся шторме.

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