Челябинск, 8 сентября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Без коллективного иммунитета населения к коронавирусу сложно строить прогнозы по дальнейшей ситуации с заболеваемостью COVID-19. Об этом 8 сентября в Челябинске заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Уверен, что дальнейшая эпидемическая ситуация будет зависеть от граждан, от их активной позиции в отношении вакцинации», — заявил медик, цитирует его пресс-служба правительства елябинской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач призвал граждан не бояться вакцинации от коронавируса. Напомним, 7 сентября он побывал в Екатеринбурге.