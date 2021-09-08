Луганск, , 11:06 — REGNUM Представители силовых ведомств Украины за последние сутки один раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 8 сентября рассказали в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

«За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел», — приводит сообщение представителя ЛНР РИА Новости.

Также он уточнил, что при обстреле было применено стрелковое оружие и что было обстреляно подконтрольное ЛНР село Желобок.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября стало известно, что множественные осколочные ранения получил мирный житель села Фрунзе (ЛНР) при взрыве неразорвавшегося боеприпаса украинских боевиков.