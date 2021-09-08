Москва, 8 сентября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Национальный план развития конкуренции на 2021−2025 годы утверждён в России. Соответствующее распоряжение правительства РФ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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«Утвердить прилагаемый Национальный план (дорожную карту) развития конкуренции в РФ на 2021−2025 годы», — говорится в документе, опубликованном 8 сентября на официальном портале правовой информации.

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Обеспечить реализацию плана поручено руководителям профильных органов власти. Они должны будут ежеквартально направлять в Федеральную антимонопольную службу России информацию о ходе его выполнения.

При этом ФАС РФ должна обеспечить мониторинг и контроль исполнения плана. Ведомство также будет каждый квартал предоставлять в правительство РФ данные о ходе реализации дорожной карты.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году был достигнут показатель Нацплана развития конкуренции по снижению количества нарушений органов власти не менее чем в два раза, по сравнению с показателем 2017 года.