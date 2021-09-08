Тбилиси, , 11:05 — REGNUM Верховный суд Грузии заочно вынес обвинительный приговор экс-министру обороны, учредителю оппозиционного телеканала «Формула» Давиду Кезерашвили по делу о растрате. Об этом «Общественному телевидению» сообщил адвокат осужденного Георгий Гелхаури.

Флаг Грузии Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

Экс-министра приговорили к десяти годам лишения свободы. Он попал под амнистию 2012 года, в результате чего срок был сокращен до пяти лет.

«Верховный суд упустил все сроки для рассмотрения. Три года спустя возвращение к этому делу, обсуждение и изменение приговора, когда суды первой и второй инстанций оправдали Давида Кезерашвили, нужно только, чтобы наказать его перед выборами», — сказал адвокат журналистам.

По его мнению, обвинительный приговор якобы был вынесен из-за критики властей на телеканале «Формула».

Стоит отметить, Кезерашвили признали виновным в перечислении в офшор в 2008 году €5 млн, предназначенных для проведения военных учений. После ухода с поста президента Грузии Михаила Саакашвили правоохранители предъявили Кезерашвили по пяти уголовным делам. Экс-министр покинул Грузию в 2013 году.