Подгорица, 8 сентября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Черногорская государственная авиакомпания Air Montenegro планирует продолжить прямые рейсы в Стамбул в 2022 году. Эта сезонная линия из Тивата, которая управляется на международном уровне как чартер, но очевидный интерес к ней достаточно велик, чтобы продолжать рейсы, пишет издание Dnevne novine.

Цитата из м/ф «Хрустальное небо вчерашнего дня». реж. Си Чао. 2018. Китай Самолеты

На сайте Air Montenegro желающие уже сейчас могут купить обратный билет по этому маршруту до 9 января следующего года. Цена колеблется от 170 евро и выше, в зависимости от даты поездки. Самолеты летают два раза в неделю, по средам и воскресеньям. Изначально было объявлено, что последний рейс в Стамбул будет 28 октября, как раз перед концом «высокого» сезона.