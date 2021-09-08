Москва, 8 сентября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Наблюдаемая в РФ продовольственная дефляция вызвана сезонным фактором, а также усилиями государства по увеличению каналов продаж сельхозпродукции населению. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Так она прокомментировала высказывание заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова о том, что ситуация с ценами на продукты питания в России в целом стабильная.

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Как подчеркнула Долгова, о стабильной ситуации с ценами можно говорить только в том случае, если не наблюдается их сильных изменений (роста) в длительном периоде и участники рынка могут не учитывать ценовую динамику при принятии решений.

«Для устойчивого экономического развития характерна низкая годовая инфляция — около 2%, — сказала она. — По данным Росстата, потребительская инфляция с начала года составила в июне 4,19%; в июле достигла 4,68%; в конце августа сохранилась на том же уровне. Продовольственная инфляция с начала года была в июне 5,52% и в июле — 4,99% (за август данные еще не опубликованы); при этом по плодоовощной продукции ее уровень достигал 15,74% и 7,79% соответственно. Продовольственная дефляция вызвана сезонным фактором — появлением в продаже отечественных овощей и фруктов нового урожая, сокращением доли импортной плодоовощной продукции на прилавках. Сказались и усилия по увеличению каналов продаж сельхозпродукции населению, наблюдения за розничными ценами».

Но, как подчеркнула Долгова, говорить о стабильной ситуации с ценами на продовольствие не приходится.

«Тем более что в разных регионах нашей страны ценовая динамика отличается», — уточнила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее слова Евтухова раскритиковали пользователи социальных сетей.