Ногинск, Московская область, 8 сентября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Волонтёры различных общественных движений и организаций работают на месте взрыва в многоквартирном доме в подмосковном Ногинске. Об этом 8 сентября передает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На месте взрыва в Ногинске. 8 сентября 2021 года

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Непосредственно в работах по расчистке завалов добровольцы не участвуют. Волонтеры оказывают различную помощь пострадавшим от взрыва жителям дома, сообщила журналистам руководитель волонтёрского корпуса Богородского городского округа Подмосковья Наталия Серебрякова.

По её словам, жильцы дома, которым не требуется госпитализация, размещены в одном из городских детских садов. Там они могут согреться и поесть, а по любым возникающим проблемам обратиться к представителям волонтерских организаций.

«На месте развернут волонтерский штаб, волонтеры на место подъезжают. Многие волонтёры откликнулись. Здесь порядка 30 волонтёров находятся. Все, услышав про такую ситуацию решили помогать», — сказала Серебрякова.