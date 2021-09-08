Петрозаводск, 8 сентября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В Республике Карелия началась прививочная кампания против гриппа. В регион поступило и направлено в медицинские организации более 100 тыс. доз вакцины «Ультрикс Квадри». Об этом 8 сентября сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Ramstein.af.mil Вакцина от гриппа

По его словам, для создания хорошей иммунной прослойки надо привить против гриппа 60% населения.

«Так как продолжается иммунизация против коронавируса, следует помнить, что между вакцинацией от ковида и вакцинацией от гриппа должен пройти месяц. Так что тем, кто еще не привился против ковида, надо поторопиться, так как период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ не за горами, уже сейчас наблюдается рост респираторных инфекций у детей», — добавил Охлопков.