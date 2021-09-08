Москва, 8 сентября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Компания Lexus представила на российском авторынке рестайлинговый кроссовер UX. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Lexus Lexus UX

Для обновленной модели теперь доступен серый оттенок кузова под названием Sonic Grey. Версия Lexus UX 200 Enjoy получила 18-дюймовые колёсные диски и кресла c отделкой перфорированной кожей.

Для модификаций Discover и FSport и для гибридного UX 250h FSport теперь предусмотрены колёсные арки в цвет кузова. Салон получил новый вид обивки из кожи Black Tahara и Ash White Tahara.

Ранее стало известно, что компания Toyota отложила официальную премьеру внедорожника Lexus LX нового поколения из-за нехватки электронных компонентов.

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