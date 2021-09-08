Подгорица, 8 сентября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. В Черногории 47,3 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 41,9 процента были ревакцинированы, сообщает 8 сентября институт общественного здравоохранения.

Дарья Драй, ИА REGNUM Вакцинация

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На данный момент введено 408 060 доз вакцины против коронавируса. Первую дозу вакцины получили 216 464 человека или 34,9 процента, а вторую — 191 596 человек или 30,9 процента от общей численности населения. Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.