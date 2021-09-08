Москва, 8 сентября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. До тех пор, пока отношения России и Китая с западными странами останутся без перемен, и РФ, и КНР будут вынуждены сближаться и стараться наращивать товарооборот. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Колчина.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Рост товарооборота между Россией и Китаем в 2021 году объясняется взаимовыгодными интересами, — сказала она. — Продолжающаяся пандемия коронавирусной инфекции послужила катализатором изменений в мировой торговле. Мировая экономика подвержена высокой турбулентности и быстрым переменам в отношениях. В этих условиях на фоне разлада отношений каждой из стран с Западом как России, так и Китаю выгодно укреплять и наращивать экономическое сотрудничество в интересах всеобщей безопасности и геополитической стабильности».

Как полагает Колчина, до тех пор, пока взаимоотношения России и Китая с западными странами останутся без перемен, и Москва, и Пекин будут вынуждены сближаться и стараться наращивать не только товарооборот, но и искать точки сотрудничества в других сферах.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, КНР в 2020 году вложила в РФ более 12 млрд долларов.