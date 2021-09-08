Москва, 8 сентября 2021, 10:58 — REGNUM В Москве встревожены и озабочены тем, что прогресса в нормализации ситуации по сотрудничеству МАГАТЭ и Ирана нет, заявил 8 сентября замглавы МИД России Сергей Рябков.
Министерство иностранных дел призвало иранскую сторону «проявить в этом вопросе должное понимание того, что здесь требуются дополнительные усилия со стороны Тегерана», добавил дипломат.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде охарактеризовал отношения с международным агентством как технические и уважительные, отметив, что политическая эксплуатация МАГАТЭ повлечёт ответную реакцию Тегерана.
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