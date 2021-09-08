Москва, 8 сентября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В Москве встревожены и озабочены тем, что прогресса в нормализации ситуации по сотрудничеству МАГАТЭ и Ирана нет, заявил 8 сентября замглавы МИД России Сергей Рябков.

Mid.ru Сергей Рябков

«Сказав это, не могу не сказать, что мы, конечно, встревожены и озабочены тем, что нет прогресса в плане нормализации ситуации в части сотрудничества между МАГАТЭ и Ираном, целый ряд аспектов остается в подвешенном состоянии», — сказал он РИА Новости.

Министерство иностранных дел призвало иранскую сторону «проявить в этом вопросе должное понимание того, что здесь требуются дополнительные усилия со стороны Тегерана», добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде охарактеризовал отношения с международным агентством как технические и уважительные, отметив, что политическая эксплуатация МАГАТЭ повлечёт ответную реакцию Тегерана.

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