Москва, 8 сентября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. В Южном административном округе Москвы началось строительство 17 домов по программе реновации площадью 230 тыс. кв. метров, сообщили в Стройкомплексе.

Иван Шилов ИА REGNUM Реновация

По словам главы Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, в ЮЗАО проектируется еще 15 новостроек. С начала реализации программы в округе введено 10 домов.

В новые дома переезжают жители 25 пятиэтажек. Из этих старых зданий пять будут реконструированы и приспособлены под современные нужды. Шесть зданий уже расселены и два — снесены.

Как сообщало ИА REGNUM, в Юго-Восточном административном округе Москвы (ЮВАО) по реновации переселят жителей из 818 старых пятиэтажек

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