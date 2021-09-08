Москва, 8 сентября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. В настоящее время пока рано говорить о налаживании экономических отношений между Китаем и США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявила ассистент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Алина Ширяева.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Что касается структуры товарооборота между США и Китаем, то нет никаких предпосылок к резким изменениям в краткосрочной перспективе. Однако, принимая во внимание программу по возвращению капитала, проводимую в США, можно предположить, что в среднесрочной перспективе доля высокотехнологичной продукции в товарообороте будет снижаться, — сказала Ширяева. — Несмотря на тренд «детрампизма», говорить о налаживании отношений между двумя странами пока рано, но можно надеяться, что решения в этой области станут более взвешенными и будут учитываться не только узкие интересы США по каждому вопросу, но и интересы союзников и других участников глобального рынка».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рост товарооборота между США и Китаем объяснили эффектом низкой базы.