Москва, 8 сентября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Рост товарооборота между Китаем и США будет продолжаться до конца 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявила ассистент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Алина Ширяева.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«После жёсткой политики Трампа по отношению к Китаю и упадочного состояния двусторонних отношений в течение продолжительного времени можно говорить об эффекте низкой базы, на фоне которого и наблюдается значительный рост экспорта товаров из Китая в США в 2021 году по сравнению с 2020-м, — сказала Ширяева. — Причинами низкой базы можно также назвать уменьшение поставок в период пандемии, отложенный спрос, вызванный теми же обстоятельствами, а также отдельные проблемы крупных предприятий (например затопление заводов по производству электроники в Китае)».

Поэтому, как полагает эксперт, до конца 2021 года будет продолжаться рост товарооборота по сравнению с 2020 годом, но к 2022 году вышеперечисленные силы должны ослабнуть и рост стабилизируется.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, общий объем импорта и экспорта Китая увеличился на 23,7% в годовом исчислении.