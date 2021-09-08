Москва, 8 сентября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Пользователи из нескольких стран мира сообщают о неполадках в работе мессенджера Telegram. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Telegram

По данным на 11:29 мск, на сайте зафиксировано 245 отчетов о неполадках в работе Telegram, из которых 76% пользователей сообщают о трудностях с подключением мессенджера и еще 24% — о том, что у них не отправляются сообщения.

При этом со сбоями столкнулись пользователи Telegram из России, Украины, Германии и других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться на смартфонах под управлением операционных систем Android 4.0.4, iOS 9 и более старых версий с 1 ноября 2021 года.