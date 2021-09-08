Москва, 8 сентября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. После того, как пандемия закончится, РФ сложнее всего будет удержать рынок шоколада в ближнем зарубежье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал информацию о том, что РФ нарастила экспорт шоколада, мороженого и других сладких лакомств.

Pixabay.com Шоколад

«Рост экспорта мороженого, шоколада и некоторых других кондитерских изделий в основном происходит за счет стран ближнего зарубежья. Относительно небольшой темп роста экспорта этих продуктов наблюдался и до начала пандемии. Однако пандемия ускорила эти процессы, что объясняется тем, что эти страны лишились возможности импортировать данные продукты из других государств, — сказал Рамазанов. — Если учесть, что рост экспорта мороженого и отдельных видов кондитерских изделий обусловлен увеличением спроса со стороны Китая и США, то увеличение поставок в эти страны может сохраниться и после пандемии».

Как полагает эксперт, после пандемии сложнее всего будет удержать рынок шоколада, в том числе в ближнем зарубежье, из-за возрождения активности мировых лидеров этого рынка.

«Кроме того, неожиданный рост внешнего спроса на российские продукты может привести к их значительному подорожанию на внутреннем рынке. В первую очередь это коснется шоколада», — сказал Рамазанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по экспорту шоколада и молочной продукции Подмосковье по итогам первых шести месяцев 2021 года заняло первое место среди регионов России.