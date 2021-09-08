Назван лучший футболист матча Россия — Мальта
Москва, 8 сентября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Нападающий сборной России по футболу Фёдор Смолов признан лучшим игроком матча с Мальтой. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
Кирилл Венедиктов
Фёдор Смолов
Смолов признан лучшим по версии болельщиков и экспертов. В матче со сборной Мальты он вышел на поле с капитанской повязкой, а на 10-й минуте забил гол.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России одержала победу над командой Мальты со счётом 2:0 в матче отборочного турнира ЧМ-2022.
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