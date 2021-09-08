Новокузнецк, Кемеровская область, 8 сентября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Кузбасское управление Роспотребнадзора при проведении административного расследования установило, что в детском саду № 261 в Новокузнецке из-за течи кровли крыши внутренняя отделка помещений пяти групповых ячеек из одиннадцати не соответствует гигиеническим требованиям. Об этом ИА REGNUM сообщили в самом ведомстве.

(сс) Katrina_S Детский сад

Так, в приёмной и игровой средней логопедической группы, в игровой и спальне старшей, в спальне и туалете второй младшей «Б», в приёмной и игровой подготовительной группы покрытие потолков и стен имеет дефекты и повреждения, подтёки, что затрудняет возможность проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

«Учитывая, что эксплуатация дошкольного учреждения с выявленными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований создает угроз причинения вреда здоровью граждан, в отношении учреждения составлен протокол о временном запрете деятельности и протокол об административном правонарушении. Материалы дела переданы для рассмотрения в Центральный районный суд Новокузнецка», — рассказала в Роспотребнадзоре.

Постановлением суда деятельность детского сада приостановлена на 30 суток.