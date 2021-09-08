Сеул, 8 сентября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провёл 8 сентября с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Камбоджи Прак Сокхоном, находящимся в Сеуле с визитом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Флаг Южной Кореи

По их словам, представители двух стран обсудили пути укрепления двустороннего сотрудничества, а также ситуацию в регионе и в мире.

В ходе встречи южнокорейский дипломат подчеркнул, что Сеул продолжит оказывать Камбодже официальную помощь в целях развития (ОПР) и работать над сокращением разрыва в образовании между городскими и сельскими школами. Он также обратился к правительству Камбоджи с просьбой поддержать южнокорейские компании, вышедшие на рынок страны, и усилия Сеула по денуклеаризации и установлению мира на Корейском полуострове.

Представители двух стран высоко оценили развитие сотрудничества в различных областях, а также обсудили ситуацию в Мьянме.