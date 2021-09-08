Санкт-Петербург, 8 сентября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. В Северной столице пожарные тушили загоревшийся троллейбус, который стоял в парке на севере города. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Троллейбус в Петербурге

Огонь в троллейбусе, стоящем на кольце в парке на Гражданском проспекте, 131, заметили около 9 часов утра. К ликвидации пожара было привлечено от МЧС две единицы техники и девять человек личного состава.

«На территории троллейбусного парка горел троллейбус по всей площади. В 09:38 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.