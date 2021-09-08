Манила, , 10:57 — REGNUM Беженцев из Афганистана и всех, кто попал в беду, готовы принять филиппинские власти. Об этом временный поверенный в делах Филиппин в Москве Роберт Феррер заявил 8 сентября РИА Новости.

Побережье Филиппин (сс) Maks Karochkin

По словам дипломата, его страна открыта для беженцев, она никогда не закрывала границы для тех, кто оказался в беде. Филиппины готовы принять афганцев, как ранее принимали тех, кто покинул революционную Россию или Китай во время Гражданской войны 1949 года.

«Мы даже приютили у себя три судна, которые потерпели поражение в Цусимском сражении — они пришли в Манилу, которая стала для них тихой гаванью», — сказал Феррер.

Посол отметил, что филиппинский президент Родриго Дутерте уже выступил с соответствующим заявлением.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России предположили, что число потенциальных беженцев из Афганистана может дойти до сотен тысяч.

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