Мурманск, 8 сентября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. По факту крушения маломерного судна в Баренцевом море возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР.

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По данным следствия, 7 сентября текущего года маломерное судно под управлением судоводителя с четырьмя рыбаками на борту вышло из поселка Лиинахамари в бухту Большая щель. Около полудня катер опрокинулся из-за резкого крена от волны, в результате чего два пассажира и капитан оказались в воде. Дрейфующее судно было обнаружено перевернувшимся у берега с выжившим мужчиной 1962 года рождения.

На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты Мурманского следственного отдела на транспорте, уже допрошен выживший пассажир, назначены необходимые экспертизы. Поисково-спасательная операция продолжается.

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