Манила, 8 сентября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Не менее 11,8 человек было эвакуировано на Филиппинах из-за тайфуна Jolina. Об этом 8 сентября сообщает Филиппинское агентство новостей.

Ecofiscal.ca Тайфун

По информации источника, люди были эвакуированы из провинций Масбат, Албай и Сорсогон, при этом сообщений о пострадавших в результате разгула стихии не поступало.

Вместе с тем, метеорологическая служба Филиппин PAGASA предупредила о том, что к востоку островного государства появился еще один тайфун — Kiko, центре которого скорость порывов ветра достигает 190 км/ч.

Также отмечается, что в настоящее время оба тайфуна перемещаются в сторону южного побережья Китая и затронут северные филиппинские острова.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября стало известно, что общее число погибших из-за прохождения по территории США урагана «Ида» составляет не менее 63.