Ногинск, Московская область, 8 сентября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Место взрыва в многоквартирном жилом доме подмосковного Ногинска обследуют кинологи с собакой. Об этом 8 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Место взрыва в Ногинске

Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв газа в жилом доме в Ногинске — трансляция»

На данный момент стена обрушилась у четырех этажей дома, но в любой момент масштаб разрушений может стать ещё больше — у квартиры на пятом этаже, пострадавшего от взрыва пролета здания, отсутствует пол, отмечает корреспондент ИА REGNUM.

При этом губернатор Московской области, анонсировавший свой визит на место ЧП, еще не прибыл.