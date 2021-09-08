Красноярск, 8 сентября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Главным городским часам Красноярска 8 сентября исполнилось 20 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Николай Дятлов ИА Красная Весна Часы на здании городской администрации Красноярска

Красноярский «Биг-Бен» — один из главных символов столицы края. В честь своего 20-летия часы исполнят карусель мелодий.

Часы были созданы по инициативе Петра Пимашкова (глава администрации Красноярска с 1996-го по 2011 год — прим. ред.).

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Отсчёт времени начался 8 сентября 2001 года. Тогда Красноярск стал вторым городом после Москвы, в котором была установлена настоящая часовая башня. В народе главные городские часы, на которых расположено четыре циферблата диаметром 6,5 метра, прозвали Биг-Беном.

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин на своей странице в инстаграме напомнил, что создателем часов является Арэг Демирханов.

Добавим, в Красноярске два года назад была заложена новая традиция — главные часы стали исполнять мелодии по праздникам и знаковым датам.

8 сентября красноярский «Биг-Бен» будет «напевать» разные мелодии каждый час. В 21:00 по местному времени прозвучит гимн Красноярска.