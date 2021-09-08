Санкт-Петербург, 8 сентября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. На Невском проспекте у дома №14 утром 8 сентября состоялась торжественно-траурная церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев». Здесь, на стене дома, сохранена предупреждающая надпись времён блокады: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Памятная надпись и мемориальная доска на Невском проспекте

Она расположена на северной стороне проспекта, в которую попадали вражеские снаряды, выпускаемые с юга и юго-запада от Ленинграда.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», перед церемонией прозвучали фанфары «Внимание всем» и гимн России. Была объявлена минута молчания, а учащиеся 210-й школы прочитали стихи, посвященные войне и блокаде.

Напомним, сегодня исполнилось 80 лет со дня начала блокады Ленинграда. В этот день в городе и стране вспоминают жертв блокады, продолжавшейся почти 900 дней и ночей.