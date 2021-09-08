Созданный для гонок Ford RS200 продадут на аукционе в США
Вашингтон, 8 сентября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. На американской онлайн-площадке Bring a Trailer выставлена на продажу гоночная модель Ford RS200 1986 года выпуска. Об этом сообщает на сайте компании.
Под капотом раллийного автомобиля стоит рядный четырехцилиндровый турбированный двигатель Cosworth DOHC объёмом 1,8 л, который агрегатируется с пятиступенчатой «механикой».
Модель получила систему полного привода. Пробег автомобиля составляет всего 5600 км.
Всего было выпущено 200 экземпляров RS200, которые были подготовлены для соревнований в категории группы B. Затем автомобили оказались не востребованы. Часть из них была разобрана на запчасти, а часть продана.
Выставленный на продажу Ford RS200 получил кузов из стеклопластика, интеркулер, который размещен на крыше, независимую подвеску с двумя койловерами на каждом углу, колеса из магниевого сплава, а также красные гоночные сидения.
Напомним, на аукционе в Соединенных Штатах продадут кемпер Ford C750 Camelot Cruiser 1974 года выпуска.
Читайте также: В США на аукционе продадут редкий байк Ducati 999S