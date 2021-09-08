Вашингтон, 8 сентября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. На американской онлайн-площадке Bring a Trailer выставлена на продажу гоночная модель Ford RS200 1986 года выпуска. Об этом сообщает на сайте компании.

Bring a Trailer Ford RS200 1986 года

Под капотом раллийного автомобиля стоит рядный четырехцилиндровый турбированный двигатель Cosworth DOHC объёмом 1,8 л, который агрегатируется с пятиступенчатой «механикой».

Модель получила систему полного привода. Пробег автомобиля составляет всего 5600 км.

Всего было выпущено 200 экземпляров RS200, которые были подготовлены для соревнований в категории группы B. Затем автомобили оказались не востребованы. Часть из них была разобрана на запчасти, а часть продана.

Выставленный на продажу Ford RS200 получил кузов из стеклопластика, интеркулер, который размещен на крыше, независимую подвеску с двумя койловерами на каждом углу, колеса из магниевого сплава, а также красные гоночные сидения.

Напомним, на аукционе в Соединенных Штатах продадут кемпер Ford C750 Camelot Cruiser 1974 года выпуска.

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