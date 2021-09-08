Кабул, 8 сентября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В Афганистане женщинам могут запретить играть в крикет и другие спортивные игры, в ходе которых их тело может открыться больше, чем позволяют нормы ислама. Об этом заявил замглавы комиссии по культуре в правительстве талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ахмадулла Васик.

Petar Milošević Никаб

«Не думаю, что женщинам разрешат играть в крикет, потому что в этом нет необходимости. (Во время игры) они могут столкнуться с ситуацией, когда лицо и тело не будут прикрыты. Ислам не позволяет женщинам так выглядеть», — сказал он в эфире телеканала SBS.

В информационную эпоху женщины-игроки могут попасть на фото и видео, которые станут достоянием множества незнакомых людей, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обязали афганских женщин, обучающихся в частных университетах, во время занятий носить никаб. Также занятия в учебных заведениях должны происходить для мужчин и женщин раздельно.