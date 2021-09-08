Пенза, 8 сентября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Пензенской области выделят дополнительные средства на строительство в восьми малонаселенных пунктах региона базовых станций сотовой связи стандарта LTE. Соответствующее решение принял врио губернатора Олег Мельниченко, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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Реализация данной инициативы позволит обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом и услугами сотовой связи более 4 тыс. пензенцев. Вышки запланировали установить в малых населенных пунктах Пензенского, Каменского, Нижнеломовского, Лунинского, Городищенского, Малосердобинского и Пачелмского (две станции) районов.

Уже в конце сентября начнется установка антенно-мачтовых сооружений. Пока оформлены документы на земельные участки и заказано оборудование для базовых станций.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области в рамках программы «Благоустройство» (госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области») муниципалитеты имеют возможность получить субсидии из регионального бюджета на установку световых опор, которые также могут быть использованы для размещения оборудования сотовой связи. Благодаря программе, появилась возможность обеспечить малые населенные пункты с численностью жителей менее 100 человек качественной мобильной связью.

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