Джакарта, , 10:40 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что проект строительства новой столицы на Калимантане, будет продолжен, сообщает Kompas.

Джакарта. Индонезия (сс) Mufid Afif

Министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что перенос столицы займет много времени. Перенос будет осуществляться в ближайшие 15−20 лет.

Правительство Индонезии планирует перенести столицу из Джакарты в Пенаджам Пасер Утара на Калимантан.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство религии Индонезии предоставило стипендии 330 студентам из Папуа и Западного Папуа для обучения в государственных университетах.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Индонезии предоставили стипендии студентам из Папуа