Джакарта, 8 сентября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что проект строительства новой столицы на Калимантане, будет продолжен, сообщает Kompas.

(сс) Mufid Afif Джакарта. Индонезия

Министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что перенос столицы займет много времени. Перенос будет осуществляться в ближайшие 15−20 лет.

Правительство Индонезии планирует перенести столицу из Джакарты в Пенаджам Пасер Утара на Калимантан.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство религии Индонезии предоставило стипендии 330 студентам из Папуа и Западного Папуа для обучения в государственных университетах.