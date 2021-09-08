Чебоксары, 8 сентября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В Чувашии в образовательные и медицинские учреждения в Новочебоксарске начнут подавать тепло. Соответствующее постановление подписал глава администрации Дмитрий Пулатов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM Батарея в многоквартирном доме

В городе «в связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и завершением работ по подготовке тепловых источников и тепловых сетей» в Новочебоксарске начинается отопительный сезон.

«Теплоснабжающим организациям, расположенным на территории города Новочебоксарска, приступить к подаче тепла потребителям 08.09.2021», — говорится в постановлении.

Уточняется, что тепло будет подано в первую очередь в детсады, школы, больницы и учреждения социального обслуживания.

При температуре ниже +8 градусов начнётся теплоснабжение жилых и общественных зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии прокуратура потребовала пересчитать плату за тепло в одном из новочебоксарских домов. В адрес ресурсоснабжающей организации внесено представление о перерасчёте на 133 тыс. рублей.

Подробнее: Прокуратура нашла причину завышенных цен на тепло в новочебоксарском доме