Белгород, 8 сентября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Свыше 100 тысяч литров нелегальной алкогольной продукции изъяли из незаконного оборота со склада пивной компании полицейские в Белгороде, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

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Оперативники установили, что алкоголь поступил оптовой компании из Ростовской и Смоленской областей. В складских помещениях полицейские обнаружили 3 798 кег в коробках общим объёмом 113 940 литров с пивной продукцией, сведения о которой отсутствовали в Единой государственной автоматизированной информационной системе.

Пиво передано на ответственное хранение в АО «Росспиртпром». Проводится административное расследование, компании-нарушителю грозит штраф до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции.