Воронеж, 8 сентября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Водители одного из городских маршрутов Воронежа ночуют в своих автобусах прямо на конечной остановке в районе ВРТТЗ, их сняли на видео местные жители.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Маршрутка. Воронеж

«Маршрутные «ГАЗели» начинают съезжаться сюда около часа ночи, некоторые водители ложатся спать на сидениях в автобусе, а некоторые до утра пьют кофе с продавцами из соседних киосков. К пяти утра на конечке стоит уже около 20−25 маршруток. И те, кто приехал в час ночи, едут первыми, те, кто позже — за ними», — цитируют «Вести-Воронеж» очевидцев.

Сами водители пояснили, что вынуждены ночевать в маршрутках, чтобы как можно раньше выйти на линию — именно в утренние часы наблюдается самый высокий пассажиропоток.

Транспортная тема в Воронеже обострилась в последние недели — 12 августа в центре города взорвалась маршрутка, погибли два человека, 24 получили ранения, также в августе-сентябре произошло несколько аварий с участием автобусов, в том числе с пострадавшими. А в конце августа стало известно о сокращении в Воронеже численности водителей на маршрутах, они переходят на работу в другие сферы. Перевозчики предлагают решить проблему, как обычно, повышением платы за проезд либо покрытием мэрией потерь перевозчиков от сокращения пассажиропотока.